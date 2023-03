No Estádio do Dragão, no Porto, a formação comandada por Sérgio Conceição atacou muito, mas não conseguiu marcar qualquer golo, tendo acabado reduzida a 10, face à expulsão de Pepê, que viu o segundo amarelo aos 90+7 minutos.

Face à eliminação dos ‘dragões’, a representação lusa nos quartos de final fica entregue em exclusivo ao Benfica, que afastou o Club Brugge (2-0 fora e 5-1 em casa).