Moreirense player Alan (R) celebrates after scoring the 2-1 goal during the Portuguese Soccer Cup match between Moreirense and FC Porto at the Comendador Joaquim de Almeida Freitas stadium in Moreira de Conegos, Portugal, 24 November 2024. MANUEL FERNANDO ARAUJO/LUSA

