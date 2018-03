O uruguaio Maxi Pereira e Diogo Dalot foram as novidades no treino do FC Porto, que hoje continuou a preparação para a deslocação ao terreno do Belenenses, na segunda-feira, para a 28.ª jornada da Liga portuguesa de futebol.

Os dois defesas, de regresso das respetivas seleções, vieram juntar-se ao plantel dos 'dragões', que espera os mexicanos Diego Reyes e Jesús Corona, que ainda não voltaram dos trabalhos internacionais. Para a sessão de hoje, Sérgio Conceição não pôde contar com o maliano Marega, que realizou tratamento e trabalho de ginásio, o mexicano Héctor Herrera e o argelino Yacine Brahimi, ambos em gestão de esforço, enquanto o brasileiro Alex Telles e Danilo Pereira realizaram treino condicionado, segundo o boletim clínico dos 'azuis e brancos'. O FC Porto, que lidera o campeonato com 70 pontos, mais dois que o segundo Benfica, volta aos treinos na sexta-feira, pelas 11:00, no centro de treinos do Olival, com vista ao jogo de segunda-feira no Estádio do Restelo, pelas 20:00.