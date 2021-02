A notícia está a ser avançada pela TVI e pelo Jornal de Notícias (JN). De acordo com estas fontes Nanu já teve alta do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde passou a noite para observação.

O jogador esteve vários minutos a ser assistido no relvado depois de um choque com o guarda-redes Kritciuk, aos 84 minutos, tendo abandonado o terreno de ambulância e sido transportado para o Hospital S. Francisco Xavier, onde realizou exames.

Ao final da noite, os dragões informaram em comunicado que o jogador já se encontrava "estável e consciente", mas que ia permanecer sob observação no hospital. O FC Porto tinha revelado ontem que o atleta ainda "recuperou os sentidos no relvado".

O Futebol Clube do Porto empatou esta quinta-feira a zero frente ao B SAD, no Estádio Nacional, num jogo que ficou marcado pela lesão de Nanu, lateral do FC Porto.