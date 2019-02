O FC Porto perdeu hoje por 2-1 com a Roma, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, disputado no Estádio Olímpico, na capital italiana.

O avançado Nicolò Zaniolo marcou os dois golos da equipa italiana no curto espaço de seis minutos, aos 70 e 76, mas o campeão português reduziu de imediato, aos 79, por intermédio do avançado espanhol Adrián López, que tinha substituído pouco tempo antes o argelino Brahimi, lesionado.

O FC Porto, líder da I Liga portuguesa, recebe a Roma, quinta classificada do campeonato italiano, em 06 de março, na segunda mão dos oitavos de final da principal prova europeia de clubes, no Estádio do Dragão, em jogo com início às 20:00.