A vantagem de um ponto do Benfica, conseguida sábado, poderá ser curta para segurar a liderança da I Liga de futebol, com o FC Porto hoje amplamente favorito na receção ao Rio Ave, depois da goleada sofrida ante o Liverpool (5-0).

Os dias que passaram desde a derrota para a Liga dos Campeões serviram para a equipa de Sérgio Conceição repor o foco em objetivos de curto prazo, que passam por reforçar o primeiro lugar no campeonato, com a vitória sobre os vila-condenses, antes do difícil teste que poderá ser a segunda parte do jogo no Estoril, dia 21, já que regressa em desvantagem de 1-0.

Para o jogo contra o Rio Ave, os ‘dragões’ contam com o regresso de Felipe à equipa e também de Maxi, para o lugar do lesionado Ricardo Pereira, garantindo mais experiência à linha defensiva. Por outro lado, continuam indisponíveis duas pedras fundamentais, Danilo e Aboubakar.

Mais a norte, sobressai o dérbi minhoto, sempre envolto em grande rivalidade, entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga.

Estão melhor os bracarenses, confortáveis quartos, com dez pontos de avanço sobre o Rio Ave. Os ‘guerreiros’ vêm de uma derrota por 3-0 em Marselha, para a Liga Europa, que também já deve estar ultrapassada.

O Vitória, com 29 pontos, pode aproximar-se do quinto lugar do Rio Ave, que segue com 36 pontos e fecha a lista das equipas com vaga para a Europa, na próxima época.

Com incidência na luta pela despromoção estão os outros dois jogos do dia, Vitória de Setúbal-Paços de Ferreira e Moreirense-Desportivo de Chaves. As equipas que jogam em casa são as duas últimas da tabela, mas em caso de vitória cedem o lugar a outros, tal é o equilíbrio na base da tabela.

Programa e resultados da 23.ª jornada:

- Sexta-feira, 16 fev:

Feirense — Portimonense, 1-3.

- Sábado, 17 fev:

Desportivo das Aves — Marítimo, 0-0.

Benfica — Boavista, 4-0.

Estoril Praia — Belenenses, 0-2.

- Domingo, 18 fev:

Vitória de Setúbal – Paços de Ferreira, 16:00 (Sport TV)

Moreirense – Desportivo de Chaves, 16:00 (Sport TV)

FC Porto – Rio Ave, 18:00 (Sport TV)

Vitória de Guimarães – Sporting de Braga, 20:15 (Sport TV)

- Segunda-feira, 19 fev:

Tondela — Sporting, 20:00 (Sport TV)