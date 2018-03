O FC Porto recuperou a liderança na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Boavista no dérbi portuense, por 2-0, em jogo da 27.ª jornada, disputado no Estádio do Dragão.

O central brasileiro Felipe marcou o primeiro golo, logo aos dois minutos, e o mexicano Herrera fez o segundo, aos 62. Sérgio Oliveira ainda viu o vídeoárbitro anular uma grande penalidade, por dois toques na bola. Com este triunfo os 'dragões' regressam ao lugar cimeiro da Liga, com 70 pontos - depois de o Benfica, com 68, mais cedo ter vencido fora o Feirense (2-0) -, enquanto o Boavista é oitavo, com 36.