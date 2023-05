O golo solitário do defesa Ivan Marcano, aos 44 minutos, foi suficiente para garantir uma vitória que permite aos dragões manter vivas as aspirações de alcançar o primeiro lugar, que pertence ao SL Benfica. O Arouca, depois de uma sequência de oito jogos sem perder no campeonato, somou a segunda derrota consecutiva.

Com esta vitória, o FC Porto mantém-se a quatro pontos do comandante Benfica, a três rondas do termo do campeonato, enquanto o Arouca surge no quinto posto, em zona europeia, com 48 pontos, apenas mais um do que o sexto, o Vitória SC.