“Sabemos, como poucos, a necessidade que os nossos atletas, treinadores e dirigentes têm de conhecer bem os seus objetivos competitivos, mas, neste momento, é impossível ter uma noção mais exata do que o futuro nos reserva, quer nas medidas de contenção que o Estado português possa impor, quer no calendário internacional”, afirmou o presidente da FPA, Jorge Vieira, citado pelo organismo.

A suspensão afeta as provas de verão, nacionais e regionais, e ocorre depois de a FPA já ter suspendido o calendário de inverno e os estágios, além de ter cancelado os nacionais de corta-mato, em Vale de Cambra, e adiado os nacionais de marcha, em Olhão, e a Taça da Europa de lançamentos, em Leiria.

No comunicado divulgado hoje, o organismo que rege o atletismo nacional justifica a suspensão com a inexistência de “certezas sobre a diminuição ou o final do atual estado de emergência e das medidas que se seguirão”.

“Importa, acima de tudo, garantir a segurança e saúde dos nossos agentes desportivos, dirigentes, atletas e treinadores, bem como dos voluntários que habitualmente colaboram nas nossas realizações”, prosseguiu Jorge Vieira.