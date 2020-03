“Estamos a trabalhar juntamente com o COP para que de alguma forma haja uma negociação com o Estado para poder haver um reforço do financiamento da preparação, uma vez que o projeto olímpico vai ser estendido mais um ano. Falta-nos negociar essa questão para 2021″, disse à agência Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Vítor Félix.

Em causa, está o adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021, entre 23 de julho a 08 de agosto, devido à pandemia da covid—19, que impede que Tóquio2020 decorra como previsto, entre 24 de julho e 09 de agosto deste ano.

O dirigente recorda que, no ano pós Jogos Olímpicos, “há sempre um abrandamento no financiamento à preparação”, por ser início de ciclo e ainda não decorrer qualquer qualificação, mas, na realidade atual, “não haverá ano de transição, nem sequer será possível para Paris2024″, pelo que teme pelos efeitos de um apoio menor no ano decisivo para Tóquio2020.

“Temos estado em contacto permanente com o COP, através do seu presidente, e estamos a aguardar a melhor oportunidade, quando passar esta situação de quarentena e foco principal nas medidas sanitárias à população”, acrescentou, quanto ao timing desta conversa com o governo.

Vítor Félix assume que “nesta altura o desporto é um bem secundário”, contudo, a comunidade aguarda que “esta situação passe para que, de uma forma planeada, o COP possa renegociar com a tutela uma nova forma de financiamento, que é reforçar os fundos para a preparação olímpica”.