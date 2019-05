Federer, terceiro do ‘ranking’ mundial, confirmou o favoritismo frente a Ruud, 63.º classificado da hierarquia da ATP, impondo-se na terceira ronda do torneio parisiense em terra batida pelos parciais de 6-3, 6-1 e 7-6 (10-8), em duas horas e 14 minutos.

Nos oitavos de final, o tenista suíço, de 37 anos, vencedor a prova em 2009, vai defrontar o vencedor do encontro de hoje entre o argentino Leonardo Mayer, 68.º do ‘ranking’, e o francês, Nicolas Mahut, número 252 do mundo.