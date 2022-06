O Fenerbahçe, que oficializou no início do mês Jorge Jesus como treinador, informou hoje ter chegado a um acordo com o Santa Clara para a contratação do futebolista brasileiro Lincoln.

"O nosso clube chegou a acordo com o Santa Clara para a transferência de Lincoln Henrique. O futebolista virá a Istambul e fará os exames médicos, para prosseguirmos com o processo", refere o clube turco nas redes sociais. Também hoje, o Santa Clara, que apenas detém 40% da SAD do emblema açoriano, anunciou que votou contra a proposta de alienação dos direitos desportivos sobre o atleta Lincoln ao clube de futebol Fenerbahçe. Ainda segundo o clube açoriano, "a proposta apresentada não salvaguarda os interesses" do emblema insular. O médio Lincoln, de 23 anos, chegou ao Santa Clara no início da época de 2019/20, proveniente do Grêmio, mantendo-se três épocas nos açorianos, pelos quais disputou 110 jogos e marcou nove golos. Na carreira, o jogador já passou pelo futebol turco, quando em 2018 foi emprestado pelo Grêmio ao Caykur Rizespor. Santa Clara votou contra a saída de Lincoln na reunião da administração da SAD "O Clube Desportivo Santa Clara em reunião do conselho de administração da Santa Clara Açores SAD, realizada no passado dia 11 de junho de 2022, votou contra a aceitação de uma proposta de alienação dos direitos desportivos sobre o atleta Lincoln ao clube de futebol Fenerbahçe", lê-se num comunicado publicado na rede social Facebook. Segundo o clube, que não detém a maioria do capital social da SAD que milita na I Liga portuguesa de futebol, "a proposta apresentada não salvaguarda os interesses" do emblema insular. A direção presidida por Ricardo Pacheco avançou também ter votado contra o ponto dois da ordem de trabalhos da reunião, "que se prendeu com a designação de um conjunto de elementos que continuarão as negociações visando uma melhoria da proposta apresentada" por Lincoln. "O CDSC [Clube Desportivo Santa Clara] discorda e repudia veementemente que esse grupo não integre um elemento da confiança do clube", conclui a formação açoriana. Nas últimas semanas, vários órgãos de comunicação social têm noticiado uma possível saída de Lincoln, sendo que a SAD açoriana ainda não se pronunciou oficialmente sobre a transferência do médio de 23 anos. A SAD do Santa Clara é atualmente presidida pelo empresário Ismail Uzun, responsável por 7,2% do capital social, por intermédio da empresa Heroes Vertigo. A maior acionista da SAD açoriana é a empresa Azul Internacional ​​​​​(48,6%), detida por Glen Lau, enquanto o clube detém uma participação de 40%.