No primeiro tempo, o Fenerbahçe viu o VAR anular-lhe um golo da autoria de Mert Hakan Yandas, por mão na bola do médio turco, enquanto do lado anfitrião, o marroquino Younes Belhanda permitiu ao guardião Altay Bayindir defender uma grande penalidade, com os golos a ficarem reservados para o segundo tempo.

O conjunto de Istambul até poderia ter saído derrotado do reduto do quinto classificado da prova, mas o equatoriano Enner Valencia marcou o golo da igualdade perto do fim, aos 88 minutos, instantes depois de o suplente utilizado Badou Ndiaye inaugurar o marcador, através da marca do castigo máximo, aos 84.

Já depois do apito final, Jorge Jesus viu o árbitro da partida exibir-lhe o cartão vermelho direto, devido a protestos.

Com este empate, o Fenerbahçe passa a somar 45 pontos, contra os 51 do rival e líder Galatasaray. Já o emblema de Adana ocupa o quinto posto, com 38.