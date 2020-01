O Canelas 2010 prepara-se para entrar naquele que provavelmente será o maior jogo da sua curta história. No próximo dia 16, defronta o Académico de Viseu numa partida a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal, sabendo que, se vencer, irá defrontar o FC Porto nas meias-finais da competição.

O sonho de jogar no Dragão é extensível a todo o plantel canelense, com destaque para o capitão do clube: Fernando Madureira, mais conhecido por Macaco, é o líder da principal claque do FC Porto, os Super Dragões.

No dia 15 de janeiro, fique a conhecer por dentro a história do clube que já foi apelidado de "arruaceiro" e que abriu as portas do balneário para nos mostrar de que é que é feito e como quer fazer história e alcançar as meias-finais da Taça de Portugal (reveja aqui o trailer do documentário).