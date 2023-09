“Já o demonstrei várias vezes. Tenho sido o atleta com mais regularidade no pódio. Desde que faço canoagem não me recordo de quem tenha medalhas em europeus e mundiais tantos anos consecutivos. Nos Jogos Olímpicos é preciso sentir-me bem e inspirado. Às vezes, é preciso esse 0,5% de inspiração, como aconteceu nos Mundiais de Duisburgo. É aquele meio metro de diferença que pode trazer o título”, elucidou.

Fernando Pimenta falava no fim da cerimónia na autarquia, em que celebrou mais uma época de sucesso, destacando-se o título mundial — o terceiro da carreira — no seu predileto K1 1.000 metros, no qual foi bronze em Tóquio2020.

O seu vasto currículo, com mais de uma centena de pódios internacionais, e as expectativas dos portugueses não lhe colocam “pressão” para o ouro sonhado para Paris2024, algo apenas ao alcance do seu treinador, Hélio Lucas.

Pimenta recordou que pressão só “nos treinos diários”, fundamentais para a consistência de “resultados e medalhas” que tem conseguido, ininterruptamente, desde 2009.

Agradeceu a homenagem da autarquia limiana, considerando ser “uma cerimónia simples que condiz” com ele próprio e com o treinador, “num momento mais intimista e próximo, com bastante significado”, e reconhecendo que quando se exalta reclamando por justiça de tratamento por parte do Presidente da República, na celebração dos feitos desportivos dos portugueses, o faz também a pensar nos seus companheiros e no seu treinador.

Tem ideia de que voltará a ser homenageado por Marcelo Rebelo de Sousa, mas sem saber mais dados: “Acho que sim, há alguma coisa pensada, mas não sei se planeada ou não. Não posso ser eu a dizer se vai haver ou não”.

Hélio Lucas, o seu treinador de sempre, agradeceu o “reconhecimento das gentes de Ponte de Lima pelos resultados e carreira” da dupla, recordando que o município “esteve sempre” com ambos, “apoiando até na altura em que as pessoas nem acreditavam muito”.

“Ser reconhecido em casa é diferente. Somos os dois daqui, temos muito orgulho no percurso do clube e as pessoas acarinham-nos muito e isso é muito importante nestes momentos”, completou.

Fernando Pimenta acumula já 136 pódios em provas internacionais, nas mais diversas distâncias, entre os 500 e 1.000 metros, em regatas em linha, e nas maratonas, com provas até aos 30 quilómetros.