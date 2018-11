"Só trabalhámos o jogo com a Itália. Não pensámos, não comentámos, não falámos sobre o jogo da Polónia. Vai ser seguramente um grande jogo com duas equipas fortíssimas. A Itália evoluiu muito nos últimos dois meses e vai ser diferente do jogo da primeira mão", afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional, que falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro do Grupo 3 da Liga das Nações A, em Milão, referiu que Portugal tem capacidade para "vencer qualquer equipa" e alcançar o primeiro triunfo da sua história em Itália.

"Sou uma pessoa de fé, mas fé em Deus. Aqui não há questões de fé. Vamos jogar contra um adversário muito poderoso e eu acredito que a minha equipa pode ganhar qualquer confronto. É isso vamos procurar fazer", disse.

Em toda a sua história, o melhor que Portugal conseguiu sempre que defrontou fora a Itália foi um empate, situação que Fernando Santos desvalorizou.