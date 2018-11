O selecionador Fernando Santos afirmou hoje que Portugal tem todas as condições para poder confirmar em Itália o apuramento para a fase final da Liga das Nações A de futebol, apesar de não contar novamente com Cristiano Ronaldo.

Como já era esperado, o capitão e grande figura da seleção nacional ficou ausente da lista de convocados para o duelo com os italianos, em Milão, em 17 de novembro, e com a Polónia, em 20, em Guimarães, situação que não preocupa o treinador, de 64 anos.

“A equipa respondeu muito bem nos últimos jogos. Fiquei satisfeito com o que foi feito e espero que continue a ter a mesma capacidade nos próximos dois jogos”, afirmou Fernando Santos, na Cidade do Futebol, em Oeiras, após divulgar a lista de convocados para últimos dois jogos de Portugal em 2018.

Para o selecionador nacional, a ausência de Cristiano Ronaldo de todos jogos do Grupo 3 da Liga das Nações A, por decisão do próprio jogador, da equipa técnica e da Federação Portuguesa de Futebol, é um “assunto arrumado”.

“A única coisa que quero dizer do Cristiano Ronaldo é que merece ganhar a Bola de Ouro”, frisou.

Frente à Itália, em San Siro, um empate será suficiente para Portugal garantir o primeiro lugar do grupo e a qualificação para a fase final, enquanto uma derrota poderá deixar a seleção nacional obrigada a vencer a Polónia, na última ronda.

“Se jogarmos para o empate, podemos correr grandes riscos. Temos condições para lutar pela vitória. Se pudesse assinar um empate antes do jogo, assinaria, mas as coisas não funcionam assim. Se partirmos desse princípio, pode ser perigoso”, disse Fernando Santos.

O antigo técnico de FC Porto, Sporting e Benfica considerou que a seleção italiana está “muito mais forte” do que no jogo da primeira mão, no Estádio da Luz, que Portugal venceu por 1-0.

“A equipa italiana é diferente. Estivemos a ver e há alterações na forma de jogar. Vai criar-nos problemas diferentes. Há uma renovação da seleção e crescimento contínuo. Não vou mostrar nada do Portugal-Itália porque não serve para nada”, referiu.

No final da conferência de imprensa, Fernando Santos felicitou Pedro Caixinha pela vitória na Taça do México, no comando técnico do Cruz Azul, e Vítor Pereira, que se sagrou campeão na China como treinador do Shanghai SIPG.

Os jogadores convocados por Fernando Santos concentram-se na próxima segunda-feira, até às 22:00 horas, numa unidade hoteleira de Cascais.