“O novo vínculo entre a FPF e Fernando Santos e a sua equipa técnica vigorará até 2024 e o selecionador nacional participará, até lá, na fase final do Euro2020, na qualificação para a segunda edição da Liga das Nações, em que defende os dois títulos conquistados por Portugal, além das qualificações para o Mundial2022 do Qatar, Liga das Nações 2023 e Euro2024”, lê-se no site oficial.

Fernando Santos, de 65 anos, chegou à seleção em setembro de 2014 e levou Portugal à conquista do Europeu de França, em 2016, e da primeira edição da Liga das Nações.