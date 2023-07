“Este festival está incluído no cartaz de atividades do município para o verão, sendo uma iniciativa com muita procura. Esta é a segunda edição em que deslocamos, pelo segundo ano consecutivo, o 'Red Burros Fly In' para a zona histórica, para um maior envolvimento de todos os que apreciam o mundo da aviação ligeira”, disse à Lusa a vereadora do Desporto e Cultura, Márcia Barros.

De acordo com a organização do festival que cabe ao município de Mogadouro, o “Red Burros Fly In” é já um festival de dimensão internacional, contando com a presença de várias nacionalidades e ao mesmo tempo atrai fotógrafos e apaixonados pela aviação ligeira, em geral.

“Este ano vamos ter menos pilotos espanhóis presentes devido a eventuais constrangimentos no espaço aéreo, devido ao aproximar da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e as taxas de carbono em vigor”, vincou a vereadora.

Do programa consta o lançamento de paraquedistas (Falcões Negros do Exército), a que se juntam vários tipos de acrobacias aéreas, que estarão a cargo de pilotos como Luís Garção, no seu Extra 330 LT, e Pedro Cunha Pereira aos comandos de um Citabria. Está igualmente prevista uma exposição estática de modelos de aviões de vários modelos e épocas.

A acrobacia de formação tem presença assegurada com os YakStar, onde duas aeronaves executarão manobras a alta velocidade. No final do festival está programada uma formação com todos os aviões de acrobacia “num espetáculo visual único”.

Outra das presenças aguardadas é a Patrulha Fantasma, a única na Península Ibérica a executar manobras com aeronaves “com motores de características dissimilares”.

A organização deste festival, que vai já na sua 12.ª edição, promete ainda a presença da “acrobacia clássica”, com um North American T-6, bem como um Chipmunk Mk20, aviões que fizeram história ao serviço da Força Aérea Portuguesa (FAP).

O "RedBurros Fly-In" terá como ponto de partida o Aeródromo Municipal de Mogadouro (AMM) e as acrobacias centram-se junto ao castelo templário de Mogadouro, envolvendo, assim, toda a comunidade local e visitantes.

“O "Red Burros FlY In" é um festival inspirado na tradicional feira asinina, que decorre anualmente na aldeia do Azinhoso, localidades onde está instalado o AMM, tendo como objetivo aproximar a comunidade ao mundo da aeronáutica, desde pequenos a graúdos, com o intuito de promover, divulgar e estimular o desenvolvimento da aviação no Nordeste Transmontano na vertente desportiva, comercial, militar, lazer e turismo”, avançou a autarca.

O nome colocado ao festival “Red Burros Fly In é uma mistura de várias tradições e empenho na organização já que “Red “ significa o sangue, alma e empenho dado ao festival" e "a [outra] palavra faz jus a um animal que está na moda e sempre teve ligações à região [o burro]". A primeira edição do evento ocorreu em 2010.

De acordo com a mesma fonte, o evento aeronáutico é gratuito.

Todo o evento será supervisionado e autorizado pela Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), GNR e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).