A FIA rejeitou esta tarde o protesto da Mercedes depois de a corrida de final de temporada ter sido decidida de forma polémica, com os campeões dos construtores a alegar que Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton no safety car.

O protesto em causa prende-se com a interrupção da prova e regresso à pista nas voltas finais.

“A Mercedes protestou ‘contra a classificação estabelecida no final da Competição’, relativamente a duas alegadas quebras dos Artigos 48.8 e 48.12 do Regulamento Desportivo da FIA”, confirmou a F1.

O episódio que suscitou o protesto aconteceu a cinco voltas do fim quando Nicholas Latifi se despistou e o safety car teve de entrar em pista.

Os comissários da prova disseram inicialmente que os retardatários não estavam autorizados a ultrapassar o safety car, deixando cinco carros entre Hamilton e Verstappen. No entanto, o diretor da prova, Michael Masi deu indicações no sentido de poderem passar o carro de segurança, deixando assim os dois principais adversários lado a lado na última volta que decidiu o campeonato.

Título em aberto até ao fim

O holandês Max Verstappen (Red Bull) e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) disputaram - até mesmo ao fim - quem seria o campeão mundial de Fórmula 1 de 2021, na última corrida da temporada, que decorreu em Abu Dhabi. Foi um final de grande emoção, decidido na última volta, em que Max Verstappen se adiantou a Hamilton e cruzou a meta em primeiro lugar.

Lewis e Verstappen chegam à 22.ª prova empatados, com 369,5 pontos, sendo que Verstappen tinha vantagem confronto direto (nove vitórias, contra as oito de Hamilton). Partiu na frente para a corrida, depois de ter conquistado a ‘pole’, no sábado, e chegou na frente quando cortou a reta na última volta à pista.