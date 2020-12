O organismo que gere o futebol mundial indicou hoje que, além do estádio Cidade da Educação, vão acolher partidas do Mundial de clubes os estádios Internacional de Khalifa e Ahmad Bin Ali, recintos que também deverão ser palco de jogos do Mundial de 2022.

O encontro de abertura do Mundial de clubes, que vai opor Al Duhail, campeão do Qatar, ao Auckland City, da Nova Zelândia, no dia 01 de fevereiro, será disputado no estádio Ahmad Bin Ali.

Os três estádios foram construídos recentemente, tendo em vista o Mundial, a disputar nos meses de novembro e dezembro de 2022.

A FIFA anunciou em novembro o adiamento do Mundial de clubes, que estava agendado este mês, devido à indefinição provocada pela pandemia de covid-19 em algumas competições continentais.

Além do campeão do Qatar e do representante da Oceânia, participam na competição o Bayern de Munique, campeão europeu, o Al-Ahly, vencedor da Liga dos Campeões africanos, os Tigres, do México, campeões da CONCACAF e o Ulsan Hyundai, vencedor da competição continental da Ásia.

A última equipa participante só será conhecida em 30 de janeiro, data da final da Taça Libertadores, competição que junta as equipas da América do Sul.