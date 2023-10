Em comunicado, com a data limite para apresentar as candidaturas fixada para o hoje, o organismo que rege o futebol mundial divulgou que a Arábia Saudita foi o único país a apresentar uma declaração de interesse para receber o Mundial de 2034.

No mesmo documento, a FIFA certificou igualmente que recebeu a declaração de interesse das federações de Portugal, Espanha e Marrocos em acolher e organizar a fase final do Mundial de 2030, tal como já tinha sido anunciado por esses organismos na segunda-feira.

Com a desistência da Austrália, a Arábia Saudita prepara-se, assim, para organizar um Campeonato do Mundo, embora essa confirmação só será conhecida no final de 2024, no Congresso da FIFA, em data ainda a agendar, depois de existirem “conversas específicas com os candidatos para garantir que as candidaturas sejam completas, exaustivas e cumpram os requisitos estipulados”.

O futebol saudita tem sido alvo de investimento no último ano, com vários jogadores e treinadores de renome a rumarem à liga local, incluindo o avançado Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa.