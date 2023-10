“Temos de ser muito competentes e esperar o Benfica no máximo. Só assim podemos almejar trazer pontos do Estádio da Luz. Isso faz-se com organização, qualidade e ser muito próximos da perfeição. Não devemos ter muitas oportunidades de golo, mas é muito importante sermos eficazes. Defensivamente, transmitir o que tem sido a nossa organização e retardar ao máximo o golo do Benfica, porque aí poderá haver alguma inquietação dos sócios do Benfica. Para que esse estado de espírito se venha a sentir, temos de estar focados nos nossos comportamentos”, considerou o técnico casapiano.

Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo frente ao campeão nacional, Filipe Martins rejeitou que este seja um bom momento para defrontar o Benfica, apesar das últimas exibições e críticas feitas aos ‘encarnados’, esperando uma reação adversária.

“A nossa ideia não é adulterarmos a nossa conduta normal dentro de campo. Vamos tentar ser uma equipa organizada, num bloco médio. Vamos ter olhos postos na baliza do Benfica e procurar ter tempo de qualidade com bola. Sabemos que não vamos ter grande quantidade de posse de bola, mas é importante fazer estragos na organização do Benfica sempre que a tivermos. É por aí que pode passar um bom resultado”, disse.

O treinador dos ‘gansos’ realçou que as saídas de Grimaldo e Gonçalo Ramos, do lado benfiquista, ainda se fazem sentir na dinâmica do adversário, que “ainda não tem a mesma qualidade que o Grimaldo trazia no corredor esquerdo e a veia goleadora do Gonçalo Ramos pode estar eventualmente a fazer a diferença” durante a atual época.

“O Benfica tem um jogo interior muito forte e será importante não conceder muitos espaços entrelinhas e não baixar muito as linhas. Se o Benfica tiver conforto e instalar-se no nosso meio-campo defensivo, só os favorece. Aliado a neutralizar o jogo interior do Benfica, teremos de ter capacidade para saber lidar com uma reação muito forte à perda. Se tivermos capacidade de retirar a bola da zona de pressão, poderemos causar algum incómodo ao Benfica na transição. Além dessa organização defensiva, queremos criar danos à organização do Benfica quando tivermos bola”, apontou ainda o técnico.

Questionado sobre a possibilidade de o capitão Vasco Fernandes poder regressar aos convocados, após ter ficado de fora da visita ao Rabo de Peixe para a Taça de Portugal, Filipe Martins voltou a lembrar que “é uma opção técnica” e que as notícias que foram veiculadas na comunicação social sobre essa ausência “não correspondem à verdade”.

“O Vasco está a treinar bem, ele sabe muito bem os motivos que me fizeram optar por outros jogadores. Tem de ter paciência e continuar a trabalhar. Não é agradável, para um treinador, ver coisas escritas num jornal que não correspondem à verdade. Tentei ser o mais claro possível, em defesa da verdade e do profissionalismo do homem que é o Vasco Fernandes”, explicou o treinador.

O médio Rafael Brito e o avançado Kiki Silva são as ausências do Casa Pia, que ocupa a 10.ª posição da I Liga, com nove pontos, para a visita ao Benfica, segundo, com 21, em jogo da nona jornada que se disputa no sábado, às 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e que conta com a arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.