A decisão de terminar antecipadamente as provas e ‘congelar’ a classificação dos campeonatos no momento da sua suspensão foi tomada com base em recomendações e pareceres reunidos por diferentes grupos de trabalho criados para o efeito.

O título de campeão francês foi entregue ao Paris Saint-Germain, que nos 18 jogos disputados somou 17 vitórias e um empate e que, na altura da suspensão, liderava a tabela classificativa com 35 pontos, mais seis do que o Nantes, segundo posicionado.

Paris Saint-Germain e Nantes, do português Alexandre Cavalcanti, garantiram a presença na próxima edição da Liga dos Campeões, enquanto Nimes, Montpellier, de Gilberto Duarte, e Toulouse, respetivamente terceiro, quarto e quinto classificados, apuraram-se para a Taça EHF.

Foi ainda decidido que não seriam despromovidos os últimos dois classificados, pelo que a edição de 2020/21 será alargada a 16 clubes, com o ingresso do Cesson-Rennes, que recebeu o título de campeão da II Liga, e do Limoges (2.º).