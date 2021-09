David Luiz esteve 14 anos na Europa, durante os quais conquistou 23 títulos, e segundo a imprensa brasileira, o seu contrato com o Flamengo é válido até dezembro de 2022.

Passa a ser a terceira aquisição do ‘mengão’ desde a chegada do técnico Renato Gaúcho, juntando-se a Andreas Pereira e Kenedy, reforçando as aspirações da equipa à conquista do Brasileirão e da Taça Libertadores, na qual já é semifinalista.

Depois de deixar o Brasil em 2007, o internacional brasileiro vestiu as camisolas de Benfica, dos ingleses do Chelsea, dos franceses do Paris Saint-Germain e dos ingleses do Arsenal, que representou nas duas últimas temporadas.