O Flamengo conquistou no sábado a primeira vitória sob o comando do espanhol Domènec Torrent, ao vencer por 1-0 no terreno do Coritiba, por 1-0, em jogo da terceira jornada do campeonato brasileiro de futebol.

O médio uruguaio Arrascaeta marcou o único golo do encontro, aos 28 minutos, relegando o Coritiba para a 20.ª e última posição, ainda sem pontuar. O Flamengo somou os primeiros três pontos depois da saída de Jorge Jesus para o Benfica e segue provisoriamente no 10.º lugar. O Brasileirão é liderado por Athletico Paranaense, Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre, todos com seis pontos, em dois jogos. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram