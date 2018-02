A contratação

LH. Javier Mascherano (Hebei China Fortune): Seria difícil iniciar a nova época sem destacar a chegada do ‘Jefecito’ ao Hebei China Fortune de Manuel Pellegrini. À procura de mais minutos até ao Mundial na Rússia, Javier Mascherano adiciona experiência e solidez a uma equipa nova e que almeja finalmente chegar à Champions League da Ásia após ter falhado esse objetivo nas últimas duas épocas. Além de Pellegrini, Mascherano ainda terá Ezequiel Lavezzi, Hernanes e Gervinho ao seu lado na empreitada chinesa. Mas a grande pergunta é: Javier Mascherano jogará no meio-campo ou na defesa do Hebei China Fortune? Manuel Pellegrini dar-nos-á a resposta ao longo da época.

RL. Cédric Bakambu (Beijing Sinobo Guoan) – Numa altura em que as transferências milionárias para a China serão reduzidas ao máximo, a chegada de Bakambu, embora não oficializada pelo clube da capital, foi a que mais abalou o mercado de transferências. Por 40 milhões de euros, o ponta-de-lança congolês ingressou no plantel treinado por Roger Schmidt e já deixou a sua marca na pré-época. Dono de um faro de golo apurado, de uma envergadura de respeito e de uma inteligência posicional acima da média, Bakambu pode atingir o topo dos melhores marcadores do campeonato com facilidade e ser um elemento importantíssimo na estratégia delineada pelo técnico alemão.

A equipa sensação

LH. Guizhou Hengfeng - Na sua segunda temporada na elite do futebol chinês, o Guizhou é, com certeza, uma das equipas para se ficar de olho. No banco de reservas está o espanhol Gregorio Manzano, ex-treinador de Beijing Guoan e Shanghai Shenhua com largo conhecimento do futebol chinês. No campo os mais famosos são Nikica Jelavic, Mario Suárez e Tjaronn Chery. Mas o que faz essa equipa ser uma das sensações para 2018? O seu projeto a longo prazo. Manzano teve o seu contrato renovado, o italiano Mauro Pederzoli chegou para ser o CEO do clube e chegaram bons nomes locais como Zheng Kaimu, Zhang Sipeng e Zhao Hejing, além da permanência de Yang Ting e Min Junlin em definitivo. Num mercado de preços inflacionados e jogadores renomeados, o projeto silencioso do Guizhou tem tudo para manter o seu ritmo nesta nova época.

RL. Dalian Yifang – Curioso que com três contratações num curto espaço de tempo, o Dalian Yifang, inicialmente previsto como sendo um dos potenciais candidatos à descida, acabou por atingir o rótulo de equipa sensação. José Fonte, Yannick Carrasco e Nico Gaitán, graças ao investimento efetuado pelo Wanda Group, chegam a uma equipa que desesperava pela chegada de reforços de peso. Com o foco na manutenção, o Dalian pode vir a fazer uma pequena gracinha em 2018. A bola, no entanto, está do lado de Ma Lin, ex-Liaoning Hongyun, que conhece bem a realidade do futebol chinês.

A equipa desilusão

LH. Jiangsu Suning - Vice-campeão da Super Liga em 2016, a lutar para não descer de divisão em 2017. O Jiangsu Suning mudou completamente em apenas uma época, e não parece apresentar grandes melhorias para a nova época. O italiano Fabio Capello ganhou o reforço dos jovens Abduhamit Abdugheni e Zhang Lifeng e do centro campista Tian Yinong, mas ainda é pouco. A equipa tem deficiências em valores locais, principalmente no sistema defensivo. Os pontos positivos são a permanência de Ramires, destaque na última época, e a polivalência de Benjamin Moukandjo. Pouco para o que parecia ser um início ambicioso para a equipa de Nanquim.

Sessão de treino da equipa do Shanghai Shenhua. créditos: ROMAN PILIPEY/EPA

RL. Shanghai Greenland Shenhua – Os ‘Diabos Azuis’ têm vindo a prolongar uma crise marcada por tremendos erros de casting, no que toca à escolha de treinadores, e esta parece não ter fim. Wu Jingui transita da temporada passada e foi o eleito a iniciar a nova temporada, com alguns resultados bem mais positivos do que as exibições. Dois empates preciosos na Liga dos Campeões Asiáticos e uma derrota expressiva por 4-1, no seu próprio estádio, frente ao Guangzhou Evergrande Taobao na Supertaça. Posto isto, o que esperar da formação de Fredy Guarín, Gio Moreno e Obafemi Martins? A qualidade, embora não de forma abundante, existe. Resta saber se será bem aproveitada.

O treinador

LH. Roger Schmidt (Beijing Guoan) - No início, com sete jogos sem derrotas, no final da época com seis derrotas em sete jogos. 2018 será o grande ano para Roger Schmidt no comando do Beijing Guoan. E não falta mão-de-obra para o técnico alemão: Renato Augusto, Jonathan Viera, Jonathan Soriano e Cédric Bakambu, junto de Zhang Xizhe, Wei Shihao, Li Lei, Yu Dabao e Chi Zhongguo. Com o elenco (bem) reforçado, o trabalho de Roger Schmidt será altamente cobrado. A expectativa é alta para a nova época. Os adeptos de Pequim torcem para ver o "gegenpressing" e as altas velocidades e intensidades características dos trabalhos de Schmidt fluam como nunca no Workers' Stadium.

créditos: AFP

RL. Vítor Pereira (Shanghai SIPG) – Mais um técnico português que assume o comando do principal concorrente ao trono da Super Liga. Vítor Pereira é o sucessor de André Villas-Boas no Shanghai SIPG e, até ao momento, o seu trabalho já tem colhido alguns frutos com duas vitórias categóricas na Liga dos Campeões. O sistema 4-3-3, que por vezes se desdobra em 4-2-3-1, já demonstra uma maior consistência comparativamente ao ano passado. Mais reação à perda de bola, mais organização defensiva e mais pragmatismo em todos os momentos do jogo.

O jogador

LH. Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune): Um tímido início em 2016 e uma lesão grave na Copa América Centenário colocou fim à primeira época do argentino na China. Mas em 2017, Ezequiel Lavezzi deu o que falar. 20 golos e 15 assistências em 27 partidas e candidato ao prémio de MVP da Super Liga. De um 10 tradicional para ser o falso nove de Qinhuangdao, Lavezzi fez exímia dupla com Aloísio, hoje contratado por um ambicioso Meizhou Meixian Techand. Com Manuel Pellegrini no comando e com a chegada de Javier Mascherano e o retorno de Hernanes, é bom ficar de olho no desempenho do camisola 22 nesta nova época chinesa.