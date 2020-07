Numa corrida marcada por diversas falhas mecânicas, o atual campeão mundial, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), começou com uma penalização de três lugares na grelha e terminou com mais cinco segundos de penalização por um incidente com o tailandês Alexander Albon (Red Bull), caindo do segundo para o quarto lugar.

Na corrida, Bottas largou do primeiro lugar da grelha, com o holandês Max Verstappen (Red Bull) ao seu lado, depois de Hamilton ter perdido três posições devido a uma penalização por não ter respeitado uma situação de bandeiras amarelas durante a sessão de qualificação de sábado.

Com estes resultados, Bottas lidera o campeonato, com 25 pontos, contra os 18 de Leclerc e os 16 de Norris, que marcou a volta mais rápida na corrida.

Esta prova ficou ainda marcada pelo gesto dos pilotos, que antes da partida alinharam na reta da meta com camisolas apelando ao fim do racismo. Dos 20 competidores, 14 puseram um joelho no chão, num gesto simbólico de apoio ao afro-americano George Floyd, que morreu na sequência de uma intervenção policial.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que largou da sétima posição, aproveitou azares alheios para chegar ao segundo posto, a 2,700 segundos do vencedor, com o britânico Lando Norris (McLaren) a ser terceiro, a 5,491 segundos.

As falhas mecânicas foram uma constante ao longo de toda a corrida, afastando quase metade dos carros que iniciaram a prova. Só 11 dos 20 carros do pelotão cruzaram a linha de meta.

Os dois Mercedes também sofreram alguns sustos, com a equipa a avisar, por duas vezes, os seus pilotos para se manterem afastados dos corretores que delimitam a pista de forma a evitar possíveis danos nas caixas de velocidades.

As derradeiras voltas acabaram por ser dramáticas, com o tailandês Alexander Albon (Red Bull) a atacar o segundo lugar de Hamilton. O britânico acabou por dar um toque no Red Bull, que lhe valeu uma penalização de cinco segundos. Albon acabaria por desistir um par de voltas mais tarde, com problemas mecânicos.

Assim, apesar de cortar a meta na segunda posição, o britânico viu-se ultrapassado na classificação por Leclerc e Norris, o primeiro britânico a bater Hamilton desde 2013.

Norris ainda somou um ponto extra por rubricar a volta mais rápida da corrida na última volta, provocando os festejos nas boxes da McLaren.

Bottas garantiu, assim, a oitava vitória da carreira e lidera o campeonato, tal como em 2019, após a primeira corrida, com 25 pontos.

"Para mim não havia melhor forma de começar o campeonato. Tivemos de gerir o carro, mas, a dada altura, fiquei preocupado", admitiu o finlandês, antes de uma cerimónia de pódio menos efusiva e realizada em plena reta da meta.

Surpreendido com o resultado ficou Charles Leclerc, consciente de que a Ferrari "não tem andamento para esta posição". É segundo no campeonato, com 18 pontos, mais dois do que Norris.

Lewis Hamilton é o quarto classificado, com 12, enquanto, entre os construtores, lidera a Mercedes, com 37.

A próxima corrida é já dentro de uma semana, outra vez no Red Bull Ring.

[Notícia atualizada às 17:17]