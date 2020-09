“A opinião do nosso departamento jurídico era diferente, mas a FPF entende que não pode haver a substituição de um clube que tenha informado a sua não participação depois do sorteio. Por isso, a vaga não irá ser preenchida. Cabe-nos respeitar a decisão”, explicou à agência Lusa Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve.

As oito séries do terceiro escalão foram sorteadas em 4 de setembro, poucas horas antes de o emblema de Armação de Pera ter comunicado a desistência da época futebolística 2020/21, motivada pela “imprevisibilidade da duração e consequências” da pandemia de covid-19, que aporta “graves repercussões sociais e económicas”.

A AF Algarve indicou como alternativa o FC Ferreiras, terceiro classificado da última edição da I Divisão distrital à data da interrupção das competições, atrás do Moncarapachense, que subiu ao Campeonato de Portugal, e do Louletano B, que “se mostrou disponível e aceitou o convite com rapidez”, mas continuará no futebol regional.

Na sexta-feira, a secção não profissional do Conselho de Disciplina da FPF multou o Armacenenses em 612 euros por ter anunciado a sua desistência após o sorteio do Campeonato de Portugal, medida partilhada por Desportivo de Chaves Satélite e Ginásio Figueirense dois dias antes do evento e que significou coimas de 510 euros para ambos.​​​​​​​

Os três clubes foram banidos das competições organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol durante uma temporada, quando faltam seis dias para que 95 clubes arranquem à porta fechada o terceiro escalão nacional.