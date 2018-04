O vencedor da Taça de Portugal de futebol, competição em que ainda estão FC Porto, Sporting, Desportivo das Aves e Caldas, irá receber 300 mil euros de prémio, parte dos 4,5 milhões de euros de um ‘bolo’ total.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou hoje o reforço, em relação à última época, de um milhão de euros na verba a distribuir por todos os clubes que entraram em prova, num total de 153.

“Esta verba extraordinária será dividida pelos 153 clubes participantes, de acordo com a fase atingida na prova. O reforço financeiro é ajustado proporcionalmente, em função do número de partidas disputadas por cada equipa”, refere a FPF, sem detalhar as verbas até ao final.

O organismo federativo especifica apenas que na primeira eliminatória, com 120 equipas, cada clube tinha direito a 2.000 euros, com a ronda inaugural a distribuir um total de 240.000.

“Este valor cresce a cada eliminatória até chegar aos 300 mil euros para o vencedor da prova”, indicou ainda a FPF.

Nas meias-finais da Taça de Portugal, o FC Porto visita o Sporting na segunda mão, depois de ter vencido no Dragão por 1-0, e o Caldas, a única equipa do Campeonato de Portugal, recebe o Desportivo das Aves, também com uma desvantagem de 1-0.

Ambos os jogos estão agendados para 18 de abril, com o Caldas-Desportivo das Aves com início marcado para as 18:30, e o Sporting-FC Porto às 20:30.