O piloto português, que foi abalroado pelo sul-africano Brad Binder (KTM) quando seguia em oitavo, terminou a 36,639 segundos do vencedor, com o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em segundo, a 0,306 de Bagnaia, e o francês Fabio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 0,433.

Com estes resultados, Francesco Bagnaia recuperou a liderança do campeonato, aproveitando a queda do espanhol Jorge Martin (Ducati) quando liderava isolado, tendo agora 18 pontos de vantagem sobre o piloto madrileno.