Bagnaia, que partiu da ‘pole position’ para esta corrida principal, terminou as 28 voltas com o tempo de 42.23,315 minutos, deixando o segundo classificado, o sul-africano Brad Binder (KTM), a 5,191 segundos, com o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em terceiro, a 7,708 segundos.

Com estes resultados, Francesco Bagnaia alargou para 62 pontos a liderança do campeonato.