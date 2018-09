Frederico Nuno Faro Varandas é o novo presidente do Sporting Clube de Portugal. O sócio n.º 8.808, inscrito há 37 anos pela mão do seu avô, Mário Varandas, uma das suas grandes referências, seu maior ídolo e o primeiro leão de uma família que acrescenta mais três gerações de sportinguistas (pai, irmão e sobrinhos), é o 43.º presidente da instituição desportiva com sede na Rua Professor Fernando da Fonseca, em Lisboa.

Com três anos começou a dar os primeiros passos no clube, na ginástica. Seguiram-se as primeiras idas ao antigo estádio, que começou a frequentar a partir da época 1982-1983, na bancada central, debaixo dos anéis olímpicos, onde a família Varandas ocupava quatro lugares (avô, pai e irmão, João Pedro, vogal do Conselho Diretivo liderado por Godinho Lopes, para além dele próprio). Ou seja, a entrada no mundo da bola e consequente paixão pelo desporto-rei deu-se com o Sporting campeão em título no futebol. Andou igualmente pela antiga Nave (anterior pavilhão e casa de algumas modalidades) e foi membro da Juventude Leonina.

Depois de anos a fio nas bancadas dos estádios e em pavilhões, depois de sete anos a ocupar o banco de suplentes na qualidade de médico e líder do corpo clínico da equipa profissional de futebol, acumulando com a supervisão das modalidades, Frederico Varandas, 38 anos, sentar-se-á, a partir de agora, numa cadeira de sonho para muitos. Uma cadeira com a qual não sonhou desde pequenino, reconhece publicamente, embora dissociar a sua vida do clube não seja tarefa de fácil explicação, nem de compreensão para os outros.

“Não existe a minha vida sem o Sporting”

“É como se fizesse parte de mim. Como tenho os meus pais, a minha namorada, os meus amigos, tenho o Sporting. Não existe a minha vida sem o Sporting”, confessou numa entrevista ao Jornal Sporting, em junho de 2016.

Assume que não se consegue desligar do clube que tem o leão no emblema. “Quando perco, fico em casa fechado, não falo com ninguém. Nunca consigo desligar a ficha. Essa parte irracional em relação ao Sporting, que é a única na minha vida, mantenho-a. Mas sempre fora da área profissional”, contou nessa mesma entrevista ao jornal do clube.

Licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e licenciado em Medicina Militar pela Academia Militar, foi de “bata” que entrou no mundo em que a bola assume protagonismo.

Primeiro no Vitória de Setúbal (onde permaneceu quatro anos) e depois no Sporting, onde entrou pela mão de Godinho Lopes (em 2011), com a tarefa de substituir José Gomes Pereira.

Permaneceu nos corredores de Alvalade e da Academia durante sete anos, cinco dos quais ao lado de Bruno de Carvalho, tendo privado durante esse reinado com três treinadores – Leonardo Jardim, Marco Silva e Jorge Jesus –, que não se cansam de tecer elogios públicos sobre si.