“Se ele [Messi] te dá conselhos, só tens que o ouvir, porque ele é, de longe, o melhor do Mundo. Às vezes, ele diz que preciso de ser mais profundo ou de jogar por fora. São pequenas coisas, mas fazem a diferença”, disse à BBC Radio 5 Live.

Na sua primeira época no FC Barcelona, Frenkie de Jong, de 23 anos, está a jogar numa posição diferente da que atuava no Ajax e na seleção holandesa, mas o jogador considera que a adaptação ao esquema com três médios está a correr bem.

“Jogo melhor quando não sou o médio mais defensivo, nem o mais ofensivo”, admitiu, acrescentando que ainda pode melhorar mais na equipa orientada por Quique Setién, que lidera a Liga espanhola com dois pontos de vantagem sobre o Real Madrid.

Em relação ao regresso do campeonato espanhol, De Jong garantiu que os treinos nas últimas semanas têm sido intensos e que “talvez” a equipa do FC Barcelona esteja “melhor” do que antes da suspensão da prova, devido à pandemia de covid-19.