Em comunicado, a ETTU dá conta do lançamento da nova plataforma, independente da hierarquia mundial e cujo sistema é para já experimental, com uma avaliação do seu funcionamento marcada para setembro, aquando do Europeu por equipas.

“Enfatizo que agora, os resultados das nossas competições europeias de clubes, e eventos por equipas, podem ser monitorizados, o que aumenta automaticamente o número de jogadores europeus incluídos no ‘ranking’, o que dá valor adicional a estes eventos tradicionais”, nota o presidente daquele organismo, o português Pedro Moura.

Segundo o dirigente, a medida insere-se no Plano Estratégico 2023-2028 e dá importância a eventos que se realizam na Europa, dando também mais opções a jogadores de nível médio e baixo, no panorama continental, de serem convidados para mais competições, além de premiar as competições de clubes e dar mais visibilidade ao sistema.

Para as camadas jovens, entra em campo também a nova Europe Youth Series, uma série de competições para os escalões de formação.

Os ‘rankings’ mensais, que em seniores não serão usados em 2023 para mudanças nas listas de inscritos, contam com Fu Yu em nono lugar e Jieni Shao em 11.º, a mesma posição que Inês Matos ocupa na tabela de sub-21, com Matilde Pinto em terceiro entre sub-17.

Em masculinos, Freitas é o mais bem posicionado, seguido de Tiago Apolónia, em 21.º, e João Geraldo, em 28.º, com destaque para Tiago Abiodun, terceiro na hierarquia continental de sub-15.