Em St. James’ Park, o encontro da 20.ª ronda da Premier League parecia que iria terminar com um ‘nulo’ sem golos, mas mesmo em cima do apito final, o sueco Alexander Isak ‘saltou’ do ‘banco’ para fazer o único tento, aos 89.

O Fulham poderia até ter saído do norte de Inglaterra, provavelmente, com pontos, não fosse o ponta de lança sérvio Mitrovic ter visto um golo marcado por si, da marca do castigo máximo, ser anulado, por ter dado dois toques na bola na altura da conversão, quando o resultado ainda estava a zeros.

Assim, os ‘magpies’, no último lugar do pódio, ficam a apenas um ponto do Manchester City (segundo colocado), enquanto os ‘cottagers’, que vinham de quatro triunfos seguidos, seguem em sexto lugar, com 31.

No Fulham, o internacional português João Palhinha disputou os 90 minutos.

À mesma hora, um golo do germânico Kai Havertz, aos 64 minutos, revelou-se suficiente para o Chelsea bater em casa o Crystal Palace, num desafio que não teve o português João Félix nos anfitriões, depois de ter sido expulso com um cartão vermelho direto na quinta-feira.

Depois de três encontros sem vencer, os ‘blues’ ocupam agora o 10.º posto e colaram-se ao Liverpool (nono), com os mesmos 28 pontos. O Palace é 12.º, com 22.