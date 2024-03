O velório de Alexandre Batista vai decorrer na terça-feira, a partir das 17:30, na Basílica da Estrela, em Lisboa, e, na quarta-feira, pelas 14:15, é realizada a missa no mesmo local, seguindo depois para o funeral no cemitério de Oeiras, pelas 14:45.

Alexandre Baptista, que fez a formação no Sporting, alinhou em 163 jogos pelos ‘leões’ e conquistou dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e a Taça dos Vencedores das Taças, em 1964, frente MTK da Hungria.

O antigo jogador alinhou também 11 vezes com a camisola da seleção nacional, tendo sido titular durante a fase final do Campeonato do Mundo de 1966, que Portugal terminou em terceiro lugar.

Mais tarde voltou ao Sporting para ser vice-presidente da última direção de João Rocha, entre 1984 e 1986, foi vogal do Conselho Fiscal e fez também parte da Comissão de Honra do Centenário do clube.

Em 2010 foi distinguido com o Prémio Stromp na categoria Saudade.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decretou um minuto de silêncio em todos os jogos das suas competições até domingo, dia 10 de março.