O que está em jogo? É o segundo combate entre Deontay Wilder e Tyson Fury. O primeiro, que decorreu em dezembro de 2018, acabou num empate dividido (slip decision draw). Quer isto dizer que dos três juízes que avaliaram o combate, um considerou que Wilder ganhou, outro que foi Fury e, o terceiro, deu um empate. Feitas as contas, houve um empate técnico; o que significa que Wilder continuou com o cinturão WBC, ninguém perdeu e aqui estamos para resolver qualquer questão que paire no ar. Reavivar, reerguer, revitalizar. Seja qual for verbo transitivo que se queira utilizar para falar sobre o primeiro embate destas duas figuras, a realidade é que a divisão de pesos pesados de todo um desporto saiu vitoriosa quando ambos estiveram frente a frente há pouco mais de 1 ano.

A The Athletic descreve o combate anterior como tendo sido um golpe renascentista na divisão que outrora fora o rosto da modalidade e cujos campeões eram rapidamente nomeados de cabeça — mesmo por aqueles que não seguiam o boxe. Wilder e Fury vão subir ao ringue da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, com o intuito de devolver o esplendor (com os punhos) a uma classe de peso que carregava o fardo e missão de garantir o interesse global. Noutros tempos, nos dias de glória, eram os grandalhões que reinavam e dominavam. Este combate parece restabelecer essa nostalgia vivida numa época que já pareceu mais distante.

O combate será transmitido no modelo pay-per-view nos Estados Unidos e há tanto sururu em torno do embate deste sábado que é estimado que seja vendido o triplo de pay-per-views (325 mil) do primeiro combate entre Fury e Wilder. Os bilhetes passeiam de mão em mão na Cidade do Pecado a troco de milhares de dólares, os protagonistas empurram-se e vociferam impropérios entre si e o entusiasmo de fãs e media está em altas. Algures no meio deste circo mediático está o título mundial de Wilder (WBC) e a hipótese de Fury, caso vença, marcar um encontro com o conterrâneo britânico Anthony Joshua (que detém os títulos IBF, WBA e WBO) para ser considerado universalmente como o melhor peso pesado do mundo.

Mais: pelo que se escreve na imprensa internacional, Wilder-Fury 2 poderá muito bem vir a ser a luta​​ com maior bilheteira na história nos Estados Unidos no que à categoria de pesos pesados diz respeito. O recorde em vigor (isto é, de pessoas que vão assistir ao evento ao vivo) pertence ao combate que opôs Mike Tyson a Lennox Lewis em Memphis, no Tennessee, em 2002. De acordo com a The Athletic, foram gerados 17,5 milhões de dólares. No entanto, no estado do Nevada, onde se vai realizar o combate desta madrugada, o combate mais lucrativo (16,86 milhões de dólares) foi o que colocou frente-a-frente o britânico Lennox Lewis ao norte-americano Evander Holyfield, em 1999. Ora, tudo isto para dizer que os promotores estão esperançados que vão conseguir bater, pelo menos, este último. Eles e o próprio Fury.

"Esta é a maior luta nos últimos 50 anos da divisão dos pesos pesados", disse Tyson Fury a uma multidão de mil pessoas no lobby de um hotel durante esta semana.

É uma declaração forte, tendo em conta o histórico "Combate do Século" — e aqui falamos do verdadeiro, não daquele que celebrou o seu nome, quando Conor McGregor trocou o octógono pelo ringue para trocar galhardetes com Floyd Mayweather. Ou seja, falamos sobre o combate entre Muhammad Ali e Joe Frazier no Madison Square Garden, em 1971. Naquela que foi a primeira vez que dois pesos pesados se encontraram quando ambos não tinham qualquer derrota no seu registo e trata-se do primeiro combate de uma série de três entre Ali e Frazier (este último ganhou o primeiro, Ali os dois seguintes).

Mas acontece que quando Fury abordou esta temática, um tal de Jerry Izenberg estava presente. Izenberg, aos 89 anos, é uma espécie de xamã da cobertura desportiva do mundo do boxe. Não só acompanhou algumas das lutas mais famosas de sempre, como pertence inclusivamente ao Hall of Fame da modalidade. (Além de ter escrito mais de 10 livros sobre boxe, narrado inúmeros documentários e de ter sido nomeado para um Emmy num deles). E Izenberg lembrou Fury — e os seus jovens pares presentes — doutra luta, aquela que ele considerava que tinha sido o realmente o melhor combate dos últimos 50 anos. De sua justiça, saiu a lendária noite do Thrilla in Manilla. Isto é, o terceiro combate entre Muhammad Ali e Joe Frazier.

"Esse foi o combate dos combates", revelou Izenberg. "Em Manila, os rapazes não estavam a lutar pelo título da WBC; estavam a lutar pelo título entre eles. Deus decidiu essa luta. Os olhos de Joe começaram a fechar no 13.º assalto. As suas pernas estavam do tipo esparguete fervido. Tudo aquilo que Ali tinha de fazer para nocauteá-lo era dar um passo em frente e aplicar-lhe um golpe. [E] ele não conseguiu fazê-lo", disse o experiente repórter — que, por acaso, era, até há umas semanas, um dos dois jornalistas ainda vivos que cobriram todas as finais do Super Bowl desde 1967. Este ano, decidiu que se iria afastar. Mas ainda escreve a sua coluna do jornal The Star-Ledger, de Nova Jérsia.

Esta longa viagem ao passado e lição de história serve apenas para anunciar que este Wilder-Fury 2 pode muito vir a ser um combate do qual se falará nos mesmos termos de outros embates com estatuto de lendário no desporto. As comparações não são assim tão exageradas para quem viu o primeiro embate entre esta nova geração de pesos pesados. Foi uma batalha épica que acabou num empate que mereceu repetição imediata — e que mediante o resultado de hoje poderá gerar interesse para uma trilogia de tira-teimas. Tal como aconteceu com Ali e Frazier muitos anos antes. Em suma, de acordo com a The Athletic, há agora a possibilidade de se regressar a outros tempos de glória; tempos semelhantes aos de Ali, Frazier e George Foreman na década de 1970, e que Holyfield, Lewis e Mike Tyson repetiram no final dos anos 90 e início dos anos 2000.