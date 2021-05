"Ao contrário do que tem acontecido em anos anteriores, não será autorizada a instalação de ecrãs gigantes no espaço público para acompanhar o jogo da Final da Taça de Portugal", anunciou hoje a câmara municipal de Braga, antecipando o jogo do próximo domingo, entre o SC Braga e o SL Benfica.

O município acrescenta que a decisão foi tomada "em articulação com a Polícia de Segurança Pública e o Sporting Clube de Braga". O objetivo, adianta, é "evitar a aglomeração de adeptos na via pública e, desta forma, diminuir o potencial risco para a saúde pública", tendo em conta "a atual situação pandémica" e seguindo "as regras definidas pelas autoridades de saúde".

Para além disso, "o município de Braga deixa também um apelo à responsabilidade e contenção por parte dos adeptos. O cumprimento rigoroso das medidas preventivas é essencial para a segurança de todos", conclui a autarquia presidida por Ricardo Rio (PSD).

A PSP, por seu lado admite que, "apesar de ser um jogo sem público, espera-se que se desloquem à cidade [de Coimbra] Grupos Organizados de Adeptos e que o evento atraia pessoas a locais adjacentes à sua realização".

Assim, "face a atual realidade pandémica, é necessário acautelar as condições de segurança dos intervenientes na competição e das pessoas que vivem e visitam a cidade, pelo que a PSP está a empenhar um conjunto ajustado de esforços e de recursos, que se materializa numa operação de segurança que envolve diferentes valências da Polícia de Segurança Pública, nomeadamente Corpo de Intervenção, Centro de Inativação de Engenhos Explosivos, Grupo Operacional Cinotécnico; Equipas de Prevenção e Reação Imediata que se deslocam em motociclos; e ainda Equipas de Intervenção Rápida cedidas por outros Comandos da PSP."

Em comunicado, a polícia diz que "além das questões relacionadas com a ordem pública, a PSP irá dar uma particular atenção à prevenção e dissuasão outros comportamentos de risco, nomeadamente no contexto da prevenção da covid-19", relembrando que "não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas na via pública, devendo ser respeitados os limites de lotação de estabelecimentos e esplanadas, bem como os limites relativos a concentração de pessoas na via pública".

Logo a partir das 16 horas de domingo e até ao final do evento "será implementada restrição total de circulação de pessoas e veículos" em torno do estádio Cidade de Coimbra, concretamente a partir do cruzamento da Rua General Humberto Delgado com a Rua D. Manuel I e até ao cruzamento da Rua Dom João III com a Rua General Humberto Delgado.

"A PSP de Coimbra apela a que todas as pessoas, residentes e não residentes, evitem a circulação em toda a área envolvente ao Estádio".

A vitória do Sporting CP, no campeonato, foi acompanhada por milhares de pessoas, que se concentraram ao pé de um ecrã gigante, junto ao estádio, em Lisboa, quebrando as regras da situação de calamidade em que o país se encontra, devido à pandemia de covid-19, em que não são permitidos ajuntamentos de mais de dez pessoas na via pública, nem o consumo de bebidas alcoólicas na rua.

(Artigo atualizado às 17:00)