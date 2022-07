O futebolista internacional japonês Hidemasa Morita tornou-se hoje o segundo reforço do plantel principal do Sporting, após duas épocas no Santa Clara, contratado até 2026 e com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, anunciaram os 'leões'.

"Desde que vim para Portugal que queria jogar no Sporting. É um clube muito grande e fantástico. Estou muito feliz. Sem dúvida que este é o maior desafio em toda a minha carreira", disse o médio, citado pelo sítio oficial dos 'verde e brancos' na Internet, que não revela o valor da transferência. O médio de 27 anos, que já representou a seleção nipónica 16 vezes, marcando dois golos, afirmou sentir-se "muito bem", tanto na posição de '6' como na de '8' e elogiou o futuro treinador, Ruben Amorim: "é inteligente e construiu uma equipa agressiva, sinto-me confortável com isso e quero muito trabalhar com ele". Antes do conjunto açoriano, Morita tinha atuado pelo Ryutsu Keizai e Kawasaki Frontale, conquistando dois títulos nacionais nipónicos, uma Taça do Japão, uma Taça da Liga japonesa e uma Supertaça nipónica. Morita, que atuou em 38 jogos pelo Santa Clara na época passada e marcou dois golos, junta-se assim ao defesa-central neerlandês Jeremiah St. Juste como as duas contratações do Sporting para a temporada 2022/23.