Ex-internacional português voltou aos vídeos nas redes sociais. Paulo Futre, juntamente com outro doente internado no Hospital de Santa Maria, enviou uma mensagem de solidariedade a todas as pessoas hospitalizadas.

Paulo Futre continua hospitalizado depois de no último domingo, dia 21, se ter sentido mal durante o funeral da sua mãe. Transportado para Santa Maria, em Lisboa, desde as primeiras horas que o antigo jogador tem tentado tranquilizar os seus fãs através de vídeos nas redes sociais. Após um outro onde começou por revelar ânimo e ter prometido deixar de fumar - está a contas com um problema cardíaco -, desta feita o ex-internacional português arranjou um "sub-capitão", seu colega no hospital, para transmitir uma mensagem de solidariedade para aqueles que, tal como ele, passam por problemas de saúde. "Todos os que estão na mesma situação ou pior que nós. Vamos ganhar este jogo com toda a energia positiva, com garra, a lutar, vamos ganhar!. Vamos ganhar este e os seguintes. Vai tudo correr bem!"