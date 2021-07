“Isto devia fazer qualquer pessoa no mundo acreditar nos seus sonhos. Mesmo quando estejam em baixo e as coisas não pareçam bem, acreditem e continuem a lutar. Não deixem que ninguém vos diga que não o podem fazer”, afirmou o grego, de 26 anos.

Antetokounmpo brincou mesmo com a questão dos lances livres, faceta em que esteve quase perfeito no sexto e decisivo jogo da final, ao marcar 17 de 19, contribuindo decisivamente para o triunfo caseiro dos Milwaukee Bucks face aos Phoenix Suns por 105-98, que fechou a final com 4-2.

“Disseram-me que não conseguia marcar lances livres e, hoje [terça-feira], marquei os meus lances livres e sou campeão. Fiz o que não era suposto fazer”, disse, sorrindo, o internacional helénico.

O ‘34’ dos Bucks confessou que “não esperava chegar aqui, nem sequer estar numa final da NBA”, lembrando que só começou a jogar basquetebol “para ajudar” a sua família a sair de uma situação complicada.

“Represento a Nigéria e a Grécia e espero que esta vitória dê esperança e inspiração aos miúdos de África e da Europa, pois pode acontecer”, afirmou, acrescentando: “Isto, para mim, era impensável há oito anos”.

Giannis Antetokounmpo, que terminou o sexto jogo da final com 50 pontos, 14 ressaltos e cinco desarmes de lançamentos, disse sentir “abençoado” por estes feitos e que ficará “bem” mesmo que não se volte a “sentar outra vez nesta posição”.

O grego agradeceu ainda a quem acreditou nas suas qualidades para ser jogador da NBA e aos treinadores que o ajudaram a melhorar, lembrando que percorreu um “longo caminho” até chegar a esta posição, de campeão e MVP de uma final.

“Ao princípio não joguei, fui suplente, só comecei a jogar mais aos 18 anos, fui base, fiz tudo. E, hoje [terça-feira], entrei em campo para fazer tudo o que fosse preciso, defender, ressaltar, desarmar”, afirmou o extremo dos Milwaukee Bucks.

Os Bucks somaram o segundo título de campeões da NBA, título que só tinham conquistado há 50 anos, em 1971, enquanto Giannis foi eleito o MVP da final, depois de nas duas épocas anteriores ter sido o MVP da fase regular.