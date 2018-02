O Ginásio Clube Português, o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa assinaram hoje um protocolo que vai permitir dotar o clube com um novo edifício e possibilitar a frequência de mais três mil atletas.

Em declarações à agência Lusa, o presidente deste “clube de forte inspiração olímpica” afirmou que este protocolo de cooperação vai permitir a construção de um novo edifício constituído por “um grande ginásio” destinado à ginástica artística, um campo de voleibol e salas de ‘fitness’.

Manuel Cavaleiro de Ferreira advogou que este pavilhão vai permitir a frequência de mais “três mil atletas” nas modalidades de ginástica, que já são aquelas que mais alunos atraem.

Atualmente, o Ginásio Clube Português conta com nove mil inscritos e 13 modalidades de competição.

Já o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa e vereador com o pelouro do Desporto, Duarte Cordeiro, explicou que esta construção nova estará localizada “atrás do atual edifício” do clube e constitui um “investimento muito significativo, de enormes dimensões, que vai permitir dar outras condições” aos alunos.

Esta terceira fase da ampliação do ginásio será um “investimento partilhado” entre o Governo, a instituição e o município, que ainda não quis adiantar o montante que será investido.

“Em breve a proposta irá a reunião de câmara, estimamos que em abril”, elencou o vereador Duarte Cordeiro, referindo que o executivo “dirá a seu tempo qual o montante” que será investido na construção da infraestrutura.

Ainda assim, o responsável pelo pelouro do Desporto referiu que o concurso será feito pelo clube e que a “expectativa é que a obra possa começar este ano”.

A cerimónia de hoje contou também com a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e do secretário de Estado do Desporto e Juventude, João Paulo Rebelo, tendo por objetivo também a inauguração de um novo parque de estacionamento e da ampliação do complexo desportivo do Ginásio Clube Português.

O parque conta com mais de 200 lugares e estará também aberto à população.

O Ginásio Clube Português conta a partir de agora também com campos de ‘padel’.

À Lusa, Duarte Cordeiro vincou que esta construção tem um “impacto muitíssimo positivo para a sustentabilidade financeira do clube, parque permite receitas”, mas ao mesmo tempo “aumenta a prática desportiva e garantem novas condições” aos alunos.

O presidente do clube corroborou esta ideia, admitindo que principalmente o estacionamento terá um impacto no dia-a-dia dos atletas e irá “permitir um acesso às instalações muito maior e melhorado”.

Dada a zona da cidade onde está localizado o clube, junto ao Largo do Rato, “sem estacionamento não seria possível pensar na terceira fase da infraestrutura”, o novo edifício que irá nascer, apontou Manuel Cavaleiro de Ferreira.