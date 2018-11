O português Ricardo Melo Gouveia garantiu esta sexta-feira a presença nas duas voltas decisivas do Honma Hong Jong Open, depois de ter subido 63 posições na tabela classificativa da prova, a primeira do calendário do principal circuito europeu de golfe.

Depois de ter marcado 74 pancadas na primeira volta, disputada na quinta-feira, Melo Gouveia entregou hoje um cartão com 65 pancadas (cinco abaixo do par), somando um agregado de 139 pancadas. O golfista português, que segue na 44.ª posição, empatado com outros 10 jogadores, marcou hoje oito ‘birdies’ (uma abaixo), um ‘bogey’ (uma acima) e um duplo ‘bogey’ (duas acima). O torneio é liderado pelo inglês Rai Aaron, que soma 126 pancadas, menos quatro do que o sul-coreano Park Hyowon, que é segundo com 130 ‘shots’.