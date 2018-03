A golfista norte-americana Michelle Wie, que não ganhava um torneio do circuito profissional feminino (LPGA) desde o triunfo no US Open de 2014, conquistou hoje o Mundial feminino, no Sentosa Golf Club, em Singapura.

Mil, trezentos e sessenta e cindo dias depois, Michelle Wie, de 28 anos, somou o quinto título LPGA com um total de 271 pancadas (17 abaixo do par), depois de marcar sete ‘birdies’ (uma pancada abaixo) na última volta, para um total de 65 pancadas. A norte-americana bateu por uma pancada a sul-coreana Jenny Shin, a canadiana Brooke Henderson e as suas compatriotas Danielle Kang e Nellt Korda, que acabaram todas com 272 pancadas. “Sinto-me orgulhosa, de mim e de toda a minha equipa. A HSBC organiza sempre um torneio de classe mundial e ganhar significa tudo para mim”, disse Wie, que iniciou a última ronda no quinto posto, a cinco pancadas de Korda e quatro de Kang.