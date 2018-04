O golfista norte-americano Patrick Reed, de 27 anos, conquistou hoje o primeiro ‘major’ da sua carreira, ao vencer o Masters, em Augusta, na Geórgia, que liderou desde o segundo dia.

Patrick Reed terminou com 273 pancadas, 15 abaixo do par, depois de uma quarta volta em 71 pancadas, uma abaixo do par, o seu pior registo no torneio, depois de marcar 69 no primeiro dia, 66 no segundo e 67 no terceiro.

Ao fazer quatro ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par) e três ‘bogeys’ (uma acima) no último dia, Reed viu a sua liderança perigar, face às espetaculares recuperações dos seus compatriotas Jordan Spieth e Rickie Fowler.

Fowler começou o dia a cinco pancadas de Reed e acabou a uma, no segundo lugar, depois de fechar o quarto dia com 67 pancadas, cinco abaixo do par, chegando a ameaçar a liderança na parte final com seis ‘birdies’ nos últimos 11 buracos, incluindo no 18.

Por seu lado, Spieth, que arrancou ainda mais atras, a nove de Patrick Reed, hipotecou as suas hipóteses no derradeiro buraco, com o único ‘bogey’ do dia, depois de nove ‘birdies’, para um total de 64 pancadas. Acabou a duas do vencedor.

O quarto classificado, e primeiro ‘forasteiro’, foi o espanhol Jon Rahm, que acabou com 11 abaixo do par, depois de marcar 69 pancadas (três abaixo do par) no derradeiro dia.

Muito longe da frente, andou sempre, o regressado norte-americano Tiger Woods, o segundo jogador com mais ‘majors’ na história, que hoje fez a sua melhor volta, a primeira no ‘vermelho’, com 69 pancadas, três abaixo do par, ao marcar um ‘eagle’ (duas abaixo do par), cinco ‘birdies’ e quatro ‘bogeys’.

Tiger Woods, que soma 14 vitórias nos quatro torneios mais importantes do golfe (Masters, US Open, The Open e PGA), contra 18 de Jack Nicklaus, terminou com 288 pancadas, uma acima do par, no 32.º lugar.