O triunfo de Ricardo Santos, que arrecadou um prémio monetário de 29.600 euros, segue-se ao segundo lugar alcançado há duas semanas no ‘challenge’ de Brno, na República Checa.

Ricardo Santos subiu hoje do quinto para o primeiro lugar, depois de ter completado a quarta e última volta com 65 pancadas (seis abaixo do par), igualando a marca conseguida na volta inaugural.

O golfista algarvio, que segue na segunda posição do ‘ranking’ do ‘challenge tour’, com ganhos de 53.565 euros, entregou hoje um cartão com sete ‘birdies’ (uma pancada abaixo) e um ‘bogey’ (uma acima).