Em Old Trafford, uma desatenção de Paul Pogba permitiu que os ‘saints' se adiantassem no marcador logo aos 12 minutos, com Stuart Armstrong a bater o guarda-redes espanhol David de Gea, que cumpriu o 400.º jogo ao serviço do United.

Contudo, os ‘red devils', que contaram com o internacional português Bruno Fernandes de início, foram lestos a reagir e deram a volta ao marcador por Marcus Rashford e Anthony Martial, aos 20 e 23 minutos, respetivamente.

Quando tudo apontava para que o United somasse a quinta vitória seguida na prova, o Southampton conseguiu chegar ao empate na sequência de um canto, aos 90+7 minutos, por intermédio do recém-entrado Michael Obafemi, numa altura em que Bruno Fernandes já tinha sido substituído.

A três jornadas do final, e com o Liverpool já campeão, o Manchester United mantém-se no quinto lugar, com 59 pontos, tendo falhado a ‘ultrapassagem' a Chelsea, terceiro, com 60, e Leicester, quarto, com os mesmos 59, que foram derrotados nesta ronda.