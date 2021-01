No estádio Nuevo Los Cármenes, O Osasuna, penúltimo da tabela, acentua a sua 'agonia', já que acumula 12 jogos sem vencer.

Ambos os golos nasceram de pontapés de canto, ainda antes do intervalo - primeiro através do colombiano Luis Suárez (22 minutos) e depois com um canto direto do venezulano Darwin Machís (45), com o tento a ser creditado ao guarda-redes da equipa de Pamplona, Sergio Herrera, que ainda tocou na bola.

Rui Silva foi o guarda-redes do Granada e Domingos Duarte um dos centrais da equipa da casa.