Em declarações ao SAPO 24, o presidente da Assembleia da República mostrou-se grato à Comissão de Gestão, preocupado com a situação financeira e esperança no futuro.

Grato à Comissão de Gestão, preocupado com a situação da SAD e do cube e esperançado no futuro do clube, até pela mobilização dos sócios. Foi assim que Eduardo Ferro Rodrigues, segunda figura do Estado e um dos notáveis sportinguistas se apresentou na fila para votar em Alvalade nas eleições leoninas, em declarações ao SAPO24.

"Faz pouco sentido um clube com esta dimensão não ter um presidente" com mais de 50% dos votos, afirmou ainda o Presidente da Assembleia da República, reafirmando a necessidade uma mudança de estatutos que passe a incluir uma segunda volta nas eleições.